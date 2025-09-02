BabyDogeCoin (BABYDOGE) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000000011076
24-satna najniža cijena
$ 0.000000001189
24-satna najviša cijena
$ 0.0000000011076
$ 0.000000001189
$ 0.000000006604286233
$ 0.00000000053406
-0.04%
-0.66%
-4.10%
-4.10%
BabyDogeCoin (BABYDOGE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000011382. Tijekom protekla 24 sata, BABYDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000000011076 i najviše cijene $ 0.000000001189, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYDOGE je $ 0.000000006604286233, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000000053406.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYDOGE se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i -4.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BabyDogeCoin (BABYDOGE)
No.230
$ 191.70M
$ 343.65K
$ 230.62M
168,425.63T
202,618,618,637,172,770
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyDogeCoin je $ 191.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 343.65K. Količina u optjecaju BABYDOGE je 168,425.63T, s ukupnom količinom od 202618618637172770. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.62M.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BabyDogeCoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000000007558
-0.66%
30 dana
$ -0.0000000000957
-7.76%
60 dana
$ -0.0000000000496
-4.18%
90 dana
$ -0.0000000003108
-21.45%
BabyDogeCoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BABYDOGE od $ -0.000000000007558 (-0.66%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BabyDogeCoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000000957 (-7.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BabyDogeCoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BABYDOGE od $ -0.0000000000496 (-4.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BabyDogeCoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000003108 (-21.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BabyDogeCoin (BABYDOGE)?
Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.
BabyDogeCoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BabyDogeCoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BABYDOGE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o BabyDogeCoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BabyDogeCoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
BabyDogeCoin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BabyDogeCoin (BABYDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BabyDogeCoin (BABYDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BabyDogeCoin.
Razumijevanje tokenomike BabyDogeCoin (BABYDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti BabyDogeCoin (BABYDOGE)
Tražiš kako kupiti BabyDogeCoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BabyDogeCoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.