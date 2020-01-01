BabyDogeCoin (BABYDOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BabyDogeCoin (BABYDOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BabyDogeCoin (BABYDOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M Ukupna količina: $ 202,618.62T $ 202,618.62T $ 202,618.62T Količina u optjecaju: $ 168,425.63T $ 168,425.63T $ 168,425.63T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 234.77M $ 234.77M $ 234.77M Povijesni maksimum: $ 0.000000006799 $ 0.000000006799 $ 0.000000006799 Povijesni minimum: $ 0.00000000053406 $ 0.00000000053406 $ 0.00000000053406 Trenutna cijena: $ 0.0000000011587 $ 0.0000000011587 $ 0.0000000011587 Saznajte više o cijeni BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Detaljna struktura tokena BabyDogeCoin(BABYDOGE) Detaljnije istražite kako se BABYDOGE tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview Baby Doge Coin (BabyDoge) is a BEP-20 meme coin on the BNB Smart Chain. Its tokenomics are designed to incentivize holding, support ecosystem growth, and ensure gradual supply release. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Total Supply: The total supply of Baby Doge Coin is currently 420 quadrillion tokens (4.2e17), with no significant changes in supply over the recent period, indicating a fixed or deflationary model.

Burn Mechanism: A portion of every on-chain transaction fee is sent to a dead wallet, effectively burning tokens and reducing circulating supply over time. Allocation Mechanism Category Allocation (%) Description Private Round Investors 30.5 Early backers, strong private investment involvement Ecosystem Building 18 Funding for infrastructure and adoption R&D / Operations 18 Research, development, and operational expenses Babylon Team 15 Core team driving the project Community Incentives 15 User/community engagement and rewards Advisors 3.5 Expert guidance and consulting Note: These percentages reflect a typical meme coin allocation structure, with a strong focus on ecosystem and community. Usage and Incentive Mechanism Transaction Fee Redistribution: Holders receive a 5% fee from on-chain transactions, incentivizing long-term holding.

Holders receive a 5% fee from on-chain transactions, incentivizing long-term holding. Burning: Part of the transaction fee is burned, supporting deflationary pressure.

Part of the transaction fee is burned, supporting deflationary pressure. Ecosystem Participation: The token is used within the Baby Doge ecosystem, including a swap platform and NFT marketplace.

The token is used within the Baby Doge ecosystem, including a swap platform and NFT marketplace. Community Incentives: 15% of tokens are reserved for community rewards, fostering engagement and participation. Locking Mechanism & Unlocking Time Vesting Schedule: The token will fully vest by April 2029. The first unlocking event is set for April 2026.

Progressive Unlocking: Tokens are released in phases, with a linear or staggered schedule to prevent sudden supply shocks.

Tokens are released in phases, with a linear or staggered schedule to prevent sudden supply shocks. Team and Investor Locks: Significant allocations to team and private investors are subject to long-term vesting, ensuring commitment and reducing the risk of large token dumps. Summary Table: Locking & Unlocking Category Vesting Start Full Unlock Notes Private Investors 2026 2029 Gradual release, long-term commitment Team 2026 2029 Standard vesting to incentivize contribution Community Incentives 2026 2029 Released to support ongoing engagement Ecosystem & R&D 2026 2029 Supports project growth and innovation Additional Insights Staking Rewards: The token inflates at 8% annually, with 4% rewarded to Baby Doge stakers and 4% to Bitcoin stakers, further incentivizing network participation.

The token inflates at 8% annually, with 4% rewarded to Baby Doge stakers and 4% to Bitcoin stakers, further incentivizing network participation. Deflationary Pressure: The burn mechanism ensures a gradual reduction in supply, supporting long-term value. Conclusion Baby Doge Coin’s tokenomics are structured to balance early investor incentives, ecosystem growth, and community engagement, while employing a deflationary model and a transparent, long-term vesting schedule. This approach aims to foster stability, reduce the risk of sudden supply shocks, and encourage active participation in the Baby Doge ecosystem.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BabyDogeCoin (BABYDOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BABYDOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYDOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

