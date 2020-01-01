B3 Base (B3) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u B3 Base (B3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
B3 Base (B3) Informacije

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

Službena web stranica:
https://b3.fun/
Bijela knjiga:
https://docs.b3.fun/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3

B3 Base (B3) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za B3 Base (B3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 54.38M
Ukupna količina:
$ 100.00B
Količina u optjecaju:
$ 21.29B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 255.40M
Povijesni maksimum:
$ 0.019926
Povijesni minimum:
$ 0.002454638366307108
Trenutna cijena:
$ 0.002554
B3 Base (B3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike B3 Base (B3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj B3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja B3 tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku B3 tokena, istražite B3 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti B3

Jeste li zainteresirani za dodavanje B3 Base (B3) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje B3, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

B3 Base (B3) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena B3 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

B3 Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide B3? Naša B3 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.