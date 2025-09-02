Više o B3

B3 Base Cijena(B3)

$0.002549
Grafikon aktualnih cijena B3 Base (B3)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:19:21 (UTC+8)

B3 Base (B3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002521
24-satna najniža cijena
$ 0.0028
24-satna najviša cijena

$ 0.002521
$ 0.0028
$ 0.019059569089739516
$ 0.002454638366307108
-1.13%

-4.46%

-9.45%

-9.45%

B3 Base (B3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002549. Tijekom protekla 24 sata, B3trgovalo je između najniže cijene $ 0.002521 i najviše cijene $ 0.0028, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B3 je $ 0.019059569089739516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002454638366307108.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B3 se promijenio za -1.13% u posljednjih sat vremena, -4.46% u posljednjih 24 sata i -9.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu B3 Base (B3)

No.515

$ 54.28M
$ 258.94K
$ 254.90M
21.29B
100,000,000,000
BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija B3 Base je $ 54.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 258.94K. Količina u optjecaju B3 je 21.29B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 254.90M.

B3 Base (B3) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena B3 Base za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00011899-4.46%
30 dana$ -0.000143-5.32%
60 dana$ -0.000127-4.75%
90 dana$ -0.000625-19.70%
B3 Base promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u B3 od $ -0.00011899 (-4.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

B3 Base 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000143 (-5.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

B3 Base 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u B3 od $ -0.000127 (-4.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

B3 Base 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000625 (-19.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena B3 Base (B3)?

Pogledajte B3 Base stranicu Povijest cijena sada.

Što je B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

B3 Base dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje B3 Base ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti B3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o B3 Base na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje B3 Base učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

B3 Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će B3 Base (B3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših B3 Base (B3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za B3 Base.

Provjerite B3 Base predviđanje cijene sada!

B3 Base (B3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike B3 Base (B3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o B3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti B3 Base (B3)

Tražiš kako kupiti B3 Base? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti B3 Base na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

B3 u lokalnim valutama

1 B3 Base(B3) u VND
67.076935
1 B3 Base(B3) u AUD
A$0.00387448
1 B3 Base(B3) u GBP
0.00186077
1 B3 Base(B3) u EUR
0.00216665
1 B3 Base(B3) u USD
$0.002549
1 B3 Base(B3) u MYR
RM0.01075678
1 B3 Base(B3) u TRY
0.10489135
1 B3 Base(B3) u JPY
¥0.374703
1 B3 Base(B3) u ARS
ARS$3.51101809
1 B3 Base(B3) u RUB
0.20537293
1 B3 Base(B3) u INR
0.224312
1 B3 Base(B3) u IDR
Rp41.78687856
1 B3 Base(B3) u KRW
3.5550903
1 B3 Base(B3) u PHP
0.14559888
1 B3 Base(B3) u EGP
￡E.0.12370297
1 B3 Base(B3) u BRL
R$0.01386656
1 B3 Base(B3) u CAD
C$0.00349213
1 B3 Base(B3) u BDT
0.30977997
1 B3 Base(B3) u NGN
3.90351311
1 B3 Base(B3) u COP
$10.23693694
1 B3 Base(B3) u ZAR
R.0.04488789
1 B3 Base(B3) u UAH
0.10545213
1 B3 Base(B3) u VES
Bs0.372154
1 B3 Base(B3) u CLP
$2.47253
1 B3 Base(B3) u PKR
Rs0.72228464
1 B3 Base(B3) u KZT
1.37189729
1 B3 Base(B3) u THB
฿0.08230721
1 B3 Base(B3) u TWD
NT$0.07807587
1 B3 Base(B3) u AED
د.إ0.00935483
1 B3 Base(B3) u CHF
Fr0.0020392
1 B3 Base(B3) u HKD
HK$0.01985671
1 B3 Base(B3) u AMD
֏0.97438074
1 B3 Base(B3) u MAD
.د.م0.02289002
1 B3 Base(B3) u MXN
$0.04753885
1 B3 Base(B3) u SAR
ريال0.00955875
1 B3 Base(B3) u PLN
0.00925287
1 B3 Base(B3) u RON
лв0.01103717
1 B3 Base(B3) u SEK
kr0.02393511
1 B3 Base(B3) u BGN
лв0.00425683
1 B3 Base(B3) u HUF
Ft0.86026201
1 B3 Base(B3) u CZK
0.05314665
1 B3 Base(B3) u KWD
د.ك0.000777445
1 B3 Base(B3) u ILS
0.00853915
1 B3 Base(B3) u AOA
Kz2.32359193
1 B3 Base(B3) u BHD
.د.ب0.000958424
1 B3 Base(B3) u BMD
$0.002549
1 B3 Base(B3) u DKK
kr0.01623713
1 B3 Base(B3) u HNL
L0.06668184
1 B3 Base(B3) u MUR
0.1167442
1 B3 Base(B3) u NAD
$0.04476044
1 B3 Base(B3) u NOK
kr0.02546451
1 B3 Base(B3) u NZD
$0.00430781
1 B3 Base(B3) u PAB
B/.0.002549
1 B3 Base(B3) u PGK
K0.01078227
1 B3 Base(B3) u QAR
ر.ق0.00927836
1 B3 Base(B3) u RSD
дин.0.25500196

B3 Base Resurs

Za dublje razumijevanje B3 Base, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena B3 Base web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o B3 Base

Koliko B3 Base (B3) vrijedi danas?
Cijena B3 uživo u USD je 0.002549 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena B3 u USD?
Trenutačna cijena B3 u USD je $ 0.002549. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija B3 Base?
Tržišna kapitalizacija za B3 je $ 54.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za B3?
Količina u optjecaju za B3 je 21.29B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za B3?
B3 je postigao ATH cijenu od 0.019059569089739516 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za B3?
B3 je vidio ATL cijenu od 0.002454638366307108 USD.
Koliki je obujam trgovanja za B3?
24-satni obujam trgovanja za B3 je $ 258.94K USD.
Hoće li B3 još narasti ove godine?
B3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte B3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:19:21 (UTC+8)

B3 Base (B3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

