Što je B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

B3 Base (B3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike B3 Base (B3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o B3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o B3 Base Koliko B3 Base (B3) vrijedi danas? Cijena B3 uživo u USD je 0.002549 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena B3 u USD? $ 0.002549 . Provjerite Trenutačna cijena B3 u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija B3 Base? Tržišna kapitalizacija za B3 je $ 54.28M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za B3? Količina u optjecaju za B3 je 21.29B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za B3? B3 je postigao ATH cijenu od 0.019059569089739516 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za B3? B3 je vidio ATL cijenu od 0.002454638366307108 USD . Koliki je obujam trgovanja za B3? 24-satni obujam trgovanja za B3 je $ 258.94K USD . Hoće li B3 još narasti ove godine? B3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte B3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.

