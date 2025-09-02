AVA (AVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5262. Tijekom protekla 24 sata, AVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5125 i najviše cijene $ 0.5513, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVA je $ 6.47585961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0439477.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVA se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AVA (AVA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija AVA je $ 36.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.76K. Količina u optjecaju AVA je 69.95M, s ukupnom količinom od 69949531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.62M.
AVA (AVA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AVA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00238
-0.44%
30 dana
$ +0.005
+0.95%
60 dana
$ +0.0034
+0.65%
90 dana
$ -0.0431
-7.58%
AVA promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AVA od $ -0.00238 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AVA 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.005 (+0.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AVA 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AVA od $ +0.0034 (+0.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AVA 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0431 (-7.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more.
Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.
Kako kupiti AVA (AVA)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.