Grafikon aktualnih cijena AVA (AVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:25:06 (UTC+8)

AVA (AVA) Informacije o cijeni (USD)

AVA (AVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5262. Tijekom protekla 24 sata, AVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5125 i najviše cijene $ 0.5513, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVA je $ 6.47585961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0439477.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVA se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AVA (AVA)

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija AVA je $ 36.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.76K. Količina u optjecaju AVA je 69.95M, s ukupnom količinom od 69949531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.62M.

AVA (AVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AVA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00238-0.44%
30 dana$ +0.005+0.95%
60 dana$ +0.0034+0.65%
90 dana$ -0.0431-7.58%
AVA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AVA od $ -0.00238 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AVA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.005 (+0.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AVA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AVA od $ +0.0034 (+0.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AVA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0431 (-7.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AVA (AVA)?

Pogledajte AVA stranicu Povijest cijena sada.

Što je AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AVA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AVA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AVA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AVA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AVA (AVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AVA (AVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AVA.

Provjerite AVA predviđanje cijene sada!

AVA (AVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AVA (AVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AVA (AVA)

Tražiš kako kupiti AVA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AVA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AVA u lokalnim valutama

1 AVA(AVA) u VND
13,846.953
1 AVA(AVA) u AUD
A$0.799824
1 AVA(AVA) u GBP
0.384126
1 AVA(AVA) u EUR
0.44727
1 AVA(AVA) u USD
$0.5262
1 AVA(AVA) u MYR
RM2.220564
1 AVA(AVA) u TRY
21.65313
1 AVA(AVA) u JPY
¥77.3514
1 AVA(AVA) u ARS
ARS$724.793142
1 AVA(AVA) u RUB
42.401196
1 AVA(AVA) u INR
46.316124
1 AVA(AVA) u IDR
Rp8,626.228128
1 AVA(AVA) u KRW
732.86505
1 AVA(AVA) u PHP
30.061806
1 AVA(AVA) u EGP
￡E.25.536486
1 AVA(AVA) u BRL
R$2.857266
1 AVA(AVA) u CAD
C$0.720894
1 AVA(AVA) u BDT
63.949086
1 AVA(AVA) u NGN
805.817418
1 AVA(AVA) u COP
$2,113.250772
1 AVA(AVA) u ZAR
R.9.26112
1 AVA(AVA) u UAH
21.768894
1 AVA(AVA) u VES
Bs76.8252
1 AVA(AVA) u CLP
$510.414
1 AVA(AVA) u PKR
Rs149.104032
1 AVA(AVA) u KZT
283.206102
1 AVA(AVA) u THB
฿16.990998
1 AVA(AVA) u TWD
NT$16.117506
1 AVA(AVA) u AED
د.إ1.931154
1 AVA(AVA) u CHF
Fr0.42096
1 AVA(AVA) u HKD
HK$4.099098
1 AVA(AVA) u AMD
֏201.145212
1 AVA(AVA) u MAD
.د.م4.725276
1 AVA(AVA) u MXN
$9.81363
1 AVA(AVA) u SAR
ريال1.97325
1 AVA(AVA) u PLN
1.915368
1 AVA(AVA) u RON
лв2.278446
1 AVA(AVA) u SEK
kr4.941018
1 AVA(AVA) u BGN
лв0.878754
1 AVA(AVA) u HUF
Ft177.587238
1 AVA(AVA) u CZK
10.976532
1 AVA(AVA) u KWD
د.ك0.160491
1 AVA(AVA) u ILS
1.76277
1 AVA(AVA) u AOA
Kz479.668134
1 AVA(AVA) u BHD
.د.ب0.1978512
1 AVA(AVA) u BMD
$0.5262
1 AVA(AVA) u DKK
kr3.351894
1 AVA(AVA) u HNL
L13.765392
1 AVA(AVA) u MUR
24.09996
1 AVA(AVA) u NAD
$9.240072
1 AVA(AVA) u NOK
kr5.256738
1 AVA(AVA) u NZD
$0.889278
1 AVA(AVA) u PAB
B/.0.5262
1 AVA(AVA) u PGK
K2.225826
1 AVA(AVA) u QAR
ر.ق1.915368
1 AVA(AVA) u RSD
дин.52.656834

AVA Resurs

Za dublje razumijevanje AVA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AVA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AVA

Koliko AVA (AVA) vrijedi danas?
Cijena AVA uživo u USD je 0.5262 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVA u USD?
Trenutačna cijena AVA u USD je $ 0.5262. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AVA?
Tržišna kapitalizacija za AVA je $ 36.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVA?
Količina u optjecaju za AVA je 69.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVA?
AVA je postigao ATH cijenu od 6.47585961 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVA?
AVA je vidio ATL cijenu od 0.0439477 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVA?
24-satni obujam trgovanja za AVA je $ 199.76K USD.
Hoće li AVA još narasti ove godine?
AVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AVA (AVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

