Raspon promjene cijena u 24 sata:
AdvertisingTimeTrace (ATT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.27. Tijekom protekla 24 sata, ATTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2621 i najviše cijene $ 0.2847, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AdvertisingTimeTrace (ATT)
$ 33.82M
$ 33.82M$ 33.82M
$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K
$ 567.00M
$ 567.00M$ 567.00M
125.28M
125.28M 125.28M
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2024-10-26 00:00:00
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija AdvertisingTimeTrace je $ 33.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 19.77K. Količina u optjecaju ATT je 125.28M, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 567.00M.
AdvertisingTimeTrace (ATT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AdvertisingTimeTrace za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.005285
-1.92%
30 dana
$ -0.0348
-11.42%
60 dana
$ -0.1099
-28.93%
90 dana
$ -0.2099
-43.74%
AdvertisingTimeTrace promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ATT od $ -0.005285 (-1.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AdvertisingTimeTrace 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0348 (-11.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AdvertisingTimeTrace 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ATT od $ -0.1099 (-28.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AdvertisingTimeTrace 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2099 (-43.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AdvertisingTimeTrace (ATT)?
Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.
AdvertisingTimeTrace dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AdvertisingTimeTrace ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ATT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o AdvertisingTimeTrace na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AdvertisingTimeTrace učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
AdvertisingTimeTrace Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AdvertisingTimeTrace (ATT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AdvertisingTimeTrace (ATT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AdvertisingTimeTrace.
Razumijevanje tokenomike AdvertisingTimeTrace (ATT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ATT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti AdvertisingTimeTrace (ATT)
Tražiš kako kupiti AdvertisingTimeTrace? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AdvertisingTimeTrace na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.