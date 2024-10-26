AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u AdvertisingTimeTrace (ATT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
AdvertisingTimeTrace (ATT) Informacije

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

Službena web stranica:
https://www.attglobal.io/
Istraživač blokova:
https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6

AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AdvertisingTimeTrace (ATT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 33.37M
$ 33.37M
Ukupna količina:
$ 2.10B
$ 2.10B
Količina u optjecaju:
$ 125.28M
$ 125.28M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 559.44M
$ 559.44M
Povijesni maksimum:
$ 3
$ 3
Povijesni minimum:
--
--
Trenutna cijena:
$ 0.2664
$ 0.2664

AdvertisingTimeTrace (ATT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike AdvertisingTimeTrace (ATT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ATT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ATT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ATT tokena, istražite ATT cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.