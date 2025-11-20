ATLA Cijena danas

Trenutačna cijena ATLA (ATLA) danas je $ 25.0823, s promjenom od 16.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ATLA u USD je $ 25.0823 po ATLA.

ATLA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ATLA. Tijekom posljednja 24 sata, ATLA trgovao je između $ 19.2328 (niska) i $ 28.4535 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ATLA se kretao +0.58% u posljednjem satu i -40.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 6.87M.

Informacije o tržištu ATLA (ATLA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 6.87M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.25B Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 3,000,000,000 Javni blockchain ATLETA

