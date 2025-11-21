ATLA (ATLA) Tokenomika

ATLA (ATLA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ATLA (ATLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:10:58 (UTC+8)
ATLA (ATLA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ATLA (ATLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 73.69B
$ 73.69B$ 73.69B
Povijesni maksimum:
$ 60
$ 60$ 60
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 24.5647
$ 24.5647$ 24.5647

ATLA (ATLA) Informacije

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

Službena web stranica:
https://atleta.network/
Bijela knjiga:
https://blockchain-sports.gitbook.io/atleta-network
Istraživač blokova:
https://blockscout.atleta.network

ATLA (ATLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ATLA (ATLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ATLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ATLA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ATLA tokena, istražite ATLA cijenu tokena uživo!

