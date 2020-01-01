AS Monaco (ASM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AS Monaco (ASM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AS Monaco (ASM) Informacije $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. Službena web stranica: https://socios.com Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Kupi ASM odmah!

AS Monaco (ASM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AS Monaco (ASM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Povijesni maksimum: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 Povijesni minimum: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 Trenutna cijena: $ 0.218 $ 0.218 $ 0.218 Saznajte više o cijeni AS Monaco (ASM)

AS Monaco (ASM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AS Monaco (ASM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASM tokena, istražite ASM cijenu tokena uživo!

