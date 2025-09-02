AS Monaco (ASM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2186. Tijekom protekla 24 sata, ASMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2131 i najviše cijene $ 0.2272, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASM je $ 2.753173777433573, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.17967373495653602.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASM se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i -9.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AS Monaco (ASM)
No.2067
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
5.25M
5.25M 5.25M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
52.50%
CHZ
Trenutačna tržišna kapitalizacija AS Monaco je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.68K. Količina u optjecaju ASM je 5.25M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.19M.
AS Monaco (ASM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AS Monaco za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000784
+0.36%
30 dana
$ -0.0208
-8.69%
60 dana
$ +0.0169
+8.37%
90 dana
$ -0.046
-17.39%
AS Monaco promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ASM od $ +0.000784 (+0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AS Monaco 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0208 (-8.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AS Monaco 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ASM od $ +0.0169 (+8.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AS Monaco 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.046 (-17.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AS Monaco (ASM)?
$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.
AS Monaco Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AS Monaco (ASM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AS Monaco (ASM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AS Monaco.
Razumijevanje tokenomike AS Monaco (ASM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
