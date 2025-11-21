Everlyn AI (LYN) Tokenomika

Everlyn AI (LYN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Everlyn AI (LYN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:25:46 (UTC+8)
Everlyn AI (LYN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Everlyn AI (LYN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 22.25M
$ 22.25M$ 22.25M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 255.64M
$ 255.64M$ 255.64M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 87.02M
$ 87.02M$ 87.02M
Povijesni maksimum:
$ 1.2824
$ 1.2824$ 1.2824
Povijesni minimum:
$ 0.09309969711477527
$ 0.09309969711477527$ 0.09309969711477527
Trenutna cijena:
$ 0.08702
$ 0.08702$ 0.08702

Everlyn AI (LYN) Informacije

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Službena web stranica:
https://www.everlyn.ai
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x302DFaF2CDbE51a18d97186A7384e87CF599877D

Everlyn AI (LYN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Everlyn AI (LYN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LYN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LYN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LYN tokena, istražite LYN cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti