Arm Holdings PLC Cijena danas

Trenutačna cijena Arm Holdings PLC (ARMON) danas je $ 143.61, s promjenom od 5.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARMON u USD je $ 143.61 po ARMON.

Arm Holdings PLC trenutačno je na #2185 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 801.85K, s količinom u optjecaju od 5.58K ARMON. Tijekom posljednja 24 sata, ARMON trgovao je između $ 134.59 (niska) i $ 143.83 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 593.1338832795891, dok je rekordna najniža cijena bila $ 130.83952449123566.

U kratkoročnim performansama, ARMON se kretao -0.02% u posljednjem satu i -3.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 114.26K.

Informacije o tržištu Arm Holdings PLC (ARMON)

Poredak No.2185 Tržišna kapitalizacija $ 801.85K$ 801.85K $ 801.85K Obujam (24 sata) $ 114.26K$ 114.26K $ 114.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 801.85K$ 801.85K $ 801.85K Količina u optjecaju 5.58K 5.58K 5.58K Ukupna količina 5,583.50907422 5,583.50907422 5,583.50907422 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arm Holdings PLC je $ 801.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 114.26K. Količina u optjecaju ARMON je 5.58K, s ukupnom količinom od 5583.50907422. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 801.85K.