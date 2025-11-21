Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Arm Holdings PLC predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će ARMON rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Arm Holdings PLC
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Arm Holdings PLC
$140.03
-1.08%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 00:12:42 (UTC+8)

Arm Holdings PLC Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Arm Holdings PLC bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 140.03 u 2025.

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Arm Holdings PLC bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 147.0315 u 2026.

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ARMON je $ 154.3830 sa stopom rasta od 10.25%.

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ARMON je $ 162.1022 sa stopom rasta od 15.76%.

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ARMON u 2029. je $ 170.2073 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ARMON u 2030. je $ 178.7177 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Arm Holdings PLC mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 291.1123.

Arm Holdings PLC (ARMON) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Arm Holdings PLC mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 474.1912.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 140.03
    0.00%
  • 2026
    $ 147.0315
    5.00%
  • 2027
    $ 154.3830
    10.25%
  • 2028
    $ 162.1022
    15.76%
  • 2029
    $ 170.2073
    21.55%
  • 2030
    $ 178.7177
    27.63%
  • 2031
    $ 187.6535
    34.01%
  • 2032
    $ 197.0362
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 206.8880
    47.75%
  • 2034
    $ 217.2324
    55.13%
  • 2035
    $ 228.0941
    62.89%
  • 2036
    $ 239.4988
    71.03%
  • 2037
    $ 251.4737
    79.59%
  • 2038
    $ 264.0474
    88.56%
  • 2039
    $ 277.2498
    97.99%
  • 2040
    $ 291.1123
    107.89%
Kratkoročno predviđanje cijene Arm Holdings PLC za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 140.03
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 140.0491
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 140.1642
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 140.6054
    0.41%
Predviđanje cijene Arm Holdings PLC (ARMON) za danas

Predviđena cijene ARMON dana November 21, 2025(Danas), je $140.03. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Arm Holdings PLC (ARMON) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene ARMON, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $140.0491. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Arm Holdings PLC (ARMON) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za ARMON, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $140.1642. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Arm Holdings PLC (ARMON) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena ARMON iznosi $140.6054. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Arm Holdings PLC

$ 140.03
-1.08%

$ 781.86K
$ 781.86K$ 781.86K

5.58K
5.58K 5.58K

$ 99.78K
$ 99.78K$ 99.78K

--

Najnovija ARMON cijena iznosi $ 140.03. Ima 24-satnu promjenu od -1.08%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 99.78K.
Nadalje, količina u optjecaju za ARMON iznosi 5.58K, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 781.86K.

Kako kupiti Arm Holdings PLC (ARMON)

Pokušavate kupiti ARMON? Sada možete kupiti ARMON putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Arm Holdings PLC i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti ARMON odmah

Povijesna cijena Arm Holdings PLC

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Arm Holdings PLC stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Arm Holdings PLC je 140.03USD. Količina u optjecaju Arm Holdings PLC(ARMON) je 0.00 ARMON, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $781.86K.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.03%
    $ 4.25
    $ 143.83
    $ 135.17
  • 7 dana
    -0.00%
    $ -0.229999
    $ 143.83
    $ 133.42
  • 30 dana
    -0.18%
    $ -31.2299
    $ 614.26
    $ 133.42
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Arm Holdings PLC pokazao je kretanje cijene od $4.25, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.03%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Arm Holdings PLC trgovan je po najvišoj cijeni od $143.83 i najnižoj cijeni od $133.42. Svjedočio je promjeni cijene od -0.00%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal ARMON za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Arm Holdings PLC je doživio promjenu od -0.18%, odražavajući približno $-31.2299 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene ARMON.

Provjerite kompletnu Arm Holdings PLC povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu ARMON povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Arm Holdings PLC (ARMON)?

Modul za predviđanje cijene Arm Holdings PLC je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene ARMON na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Arm Holdings PLC tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu ARMON, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Arm Holdings PLC. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost ARMON.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah ARMON kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Arm Holdings PLC.

Zašto je predviđanje cijena ARMON važno?

Predviđanje cijene ARMON ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u ARMON sada?
Prema vašim predviđanjima, ARMON će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za ARMON sljedeći mjesec?
Prema Arm Holdings PLC (ARMON) alatu za predviđanje cijene, predviđena ARMON cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 ARMON u 2026. godini?
Cijena 1 Arm Holdings PLC (ARMON) danas iznosi $140.03. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ARMON će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za ARMON u 2027. godini?
Predviđa se da će Arm Holdings PLC (ARMON) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ARMON do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ARMON u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Arm Holdings PLC (ARMON) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ARMON u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Arm Holdings PLC (ARMON) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 ARMON u 2030. godini?
Cijena 1 Arm Holdings PLC (ARMON) danas iznosi $140.03. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ARMON će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je ARMON predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Arm Holdings PLC (ARMON) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ARMON do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 00:12:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.