ApeX Protocol Logotip

ApeX Protocol Cijena(APEX)

1 APEX u USD cijena uživo:

$0.2294
$0.2294$0.2294
+4.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ApeX Protocol (APEX)
ApeX Protocol (APEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2119
$ 0.2119$ 0.2119
24-satna najniža cijena
$ 0.243
$ 0.243$ 0.243
24-satna najviša cijena

$ 0.2119
$ 0.2119$ 0.2119

$ 0.243
$ 0.243$ 0.243

$ 3.8325250957583354
$ 3.8325250957583354$ 3.8325250957583354

$ 0.11245349995021983
$ 0.11245349995021983$ 0.11245349995021983

-2.64%

+4.79%

-25.64%

-25.64%

ApeX Protocol (APEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2292. Tijekom protekla 24 sata, APEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2119 i najviše cijene $ 0.243, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APEX je $ 3.8325250957583354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11245349995021983.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APEX se promijenio za -2.64% u posljednjih sat vremena, +4.79% u posljednjih 24 sata i -25.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ApeX Protocol (APEX)

No.753

$ 28.85M
$ 28.85M$ 28.85M

$ 71.35K
$ 71.35K$ 71.35K

$ 114.60M
$ 114.60M$ 114.60M

125.87M
125.87M 125.87M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,990
499,999,990 499,999,990

25.17%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ApeX Protocol je $ 28.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.35K. Količina u optjecaju APEX je 125.87M, s ukupnom količinom od 499999990. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.60M.

ApeX Protocol (APEX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ApeX Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.010486+4.79%
30 dana$ -0.0154-6.30%
60 dana$ +0.0571+33.17%
90 dana$ -0.0397-14.77%
ApeX Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u APEX od $ +0.010486 (+4.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ApeX Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0154 (-6.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ApeX Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APEX od $ +0.0571 (+33.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ApeX Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0397 (-14.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ApeX Protocol (APEX)?

Pogledajte ApeX Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ApeX Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti APEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ApeX Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ApeX Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ApeX Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ApeX Protocol (APEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ApeX Protocol (APEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ApeX Protocol.

Provjerite ApeX Protocol predviđanje cijene sada!

ApeX Protocol (APEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ApeX Protocol (APEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ApeX Protocol (APEX)

Tražiš kako kupiti ApeX Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ApeX Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

APEX u lokalnim valutama

1 ApeX Protocol(APEX) u VND
6,031.398
1 ApeX Protocol(APEX) u AUD
A$0.348384
1 ApeX Protocol(APEX) u GBP
0.167316
1 ApeX Protocol(APEX) u EUR
0.19482
1 ApeX Protocol(APEX) u USD
$0.2292
1 ApeX Protocol(APEX) u MYR
RM0.967224
1 ApeX Protocol(APEX) u TRY
9.43158
1 ApeX Protocol(APEX) u JPY
¥33.6924
1 ApeX Protocol(APEX) u ARS
ARS$315.702372
1 ApeX Protocol(APEX) u RUB
18.468936
1 ApeX Protocol(APEX) u INR
20.174184
1 ApeX Protocol(APEX) u IDR
Rp3,757.376448
1 ApeX Protocol(APEX) u KRW
319.2183
1 ApeX Protocol(APEX) u PHP
13.094196
1 ApeX Protocol(APEX) u EGP
￡E.11.123076
1 ApeX Protocol(APEX) u BRL
R$1.244556
1 ApeX Protocol(APEX) u CAD
C$0.314004
1 ApeX Protocol(APEX) u BDT
27.854676
1 ApeX Protocol(APEX) u NGN
350.994588
1 ApeX Protocol(APEX) u COP
$920.480952
1 ApeX Protocol(APEX) u ZAR
R.4.03392
1 ApeX Protocol(APEX) u UAH
9.482004
1 ApeX Protocol(APEX) u VES
Bs33.4632
1 ApeX Protocol(APEX) u CLP
$222.324
1 ApeX Protocol(APEX) u PKR
Rs64.946112
1 ApeX Protocol(APEX) u KZT
123.357732
1 ApeX Protocol(APEX) u THB
฿7.400868
1 ApeX Protocol(APEX) u TWD
NT$7.020396
1 ApeX Protocol(APEX) u AED
د.إ0.841164
1 ApeX Protocol(APEX) u CHF
Fr0.18336
1 ApeX Protocol(APEX) u HKD
HK$1.785468
1 ApeX Protocol(APEX) u AMD
֏87.613992
1 ApeX Protocol(APEX) u MAD
.د.م2.058216
1 ApeX Protocol(APEX) u MXN
$4.27458
1 ApeX Protocol(APEX) u SAR
ريال0.8595
1 ApeX Protocol(APEX) u PLN
0.834288
1 ApeX Protocol(APEX) u RON
лв0.992436
1 ApeX Protocol(APEX) u SEK
kr2.152188
1 ApeX Protocol(APEX) u BGN
лв0.382764
1 ApeX Protocol(APEX) u HUF
Ft77.352708
1 ApeX Protocol(APEX) u CZK
4.781112
1 ApeX Protocol(APEX) u KWD
د.ك0.069906
1 ApeX Protocol(APEX) u ILS
0.76782
1 ApeX Protocol(APEX) u AOA
Kz208.931844
1 ApeX Protocol(APEX) u BHD
.د.ب0.0861792
1 ApeX Protocol(APEX) u BMD
$0.2292
1 ApeX Protocol(APEX) u DKK
kr1.460004
1 ApeX Protocol(APEX) u HNL
L5.995872
1 ApeX Protocol(APEX) u MUR
10.49736
1 ApeX Protocol(APEX) u NAD
$4.024752
1 ApeX Protocol(APEX) u NOK
kr2.289708
1 ApeX Protocol(APEX) u NZD
$0.387348
1 ApeX Protocol(APEX) u PAB
B/.0.2292
1 ApeX Protocol(APEX) u PGK
K0.969516
1 ApeX Protocol(APEX) u QAR
ر.ق0.834288
1 ApeX Protocol(APEX) u RSD
дин.22.936044

ApeX Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje ApeX Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ApeX Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ApeX Protocol

Koliko ApeX Protocol (APEX) vrijedi danas?
Cijena APEX uživo u USD je 0.2292 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APEX u USD?
Trenutačna cijena APEX u USD je $ 0.2292. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ApeX Protocol?
Tržišna kapitalizacija za APEX je $ 28.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APEX?
Količina u optjecaju za APEX je 125.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APEX?
APEX je postigao ATH cijenu od 3.8325250957583354 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APEX?
APEX je vidio ATL cijenu od 0.11245349995021983 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APEX?
24-satni obujam trgovanja za APEX je $ 71.35K USD.
Hoće li APEX još narasti ove godine?
APEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ApeX Protocol (APEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

