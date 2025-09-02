Što je ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol (APEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ApeX Protocol (APEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

ApeX Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje ApeX Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko ApeX Protocol (APEX) vrijedi danas? Cijena APEX uživo u USD je 0.2292 USD. Kolika je tržišna kapitalizacija ApeX Protocol? Tržišna kapitalizacija za APEX je $ 28.85M USD. Kolika je količina u optjecaju za APEX? Količina u optjecaju za APEX je 125.87M USD. Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APEX? APEX je postigao ATH cijenu od 3.8325250957583354 USD. Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APEX? APEX je vidio ATL cijenu od 0.11245349995021983 USD.

ApeX Protocol (APEX) Važna ažuriranja industrije

