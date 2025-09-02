ApeX Protocol (APEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2292. Tijekom protekla 24 sata, APEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2119 i najviše cijene $ 0.243, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APEX je $ 3.8325250957583354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11245349995021983.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APEX se promijenio za -2.64% u posljednjih sat vremena, +4.79% u posljednjih 24 sata i -25.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ApeX Protocol (APEX)
No.753
$ 28.85M
$ 71.35K
$ 114.60M
125.87M
500,000,000
499,999,990
25.17%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija ApeX Protocol je $ 28.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.35K. Količina u optjecaju APEX je 125.87M, s ukupnom količinom od 499999990. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.60M.
ApeX Protocol (APEX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ApeX Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.010486
+4.79%
30 dana
$ -0.0154
-6.30%
60 dana
$ +0.0571
+33.17%
90 dana
$ -0.0397
-14.77%
ApeX Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u APEX od $ +0.010486 (+4.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ApeX Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0154 (-6.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ApeX Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APEX od $ +0.0571 (+33.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ApeX Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0397 (-14.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ApeX Protocol (APEX)?
ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.
ApeX Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ApeX Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti APEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o ApeX Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ApeX Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
ApeX Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će ApeX Protocol (APEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ApeX Protocol (APEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ApeX Protocol.
Razumijevanje tokenomike ApeX Protocol (APEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti ApeX Protocol (APEX)
Tražiš kako kupiti ApeX Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ApeX Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.