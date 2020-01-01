ApeX Protocol (APEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ApeX Protocol (APEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ApeX Protocol (APEX) Informacije ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Službena web stranica: https://apex.exchange/ Bijela knjiga: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Kupi APEX odmah!

ApeX Protocol (APEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ApeX Protocol (APEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.83M $ 27.83M $ 27.83M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 127.47M $ 127.47M $ 127.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 109.15M $ 109.15M $ 109.15M Povijesni maksimum: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Povijesni minimum: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Trenutna cijena: $ 0.2183 $ 0.2183 $ 0.2183 Saznajte više o cijeni ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol (APEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ApeX Protocol (APEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APEX tokena, istražite APEX cijenu tokena uživo!

