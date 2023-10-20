APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

PoredakNo.709

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)3.10%

Količina u optjecaju132,570,839

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina499,999,990

Stopa optjecaja0.2651%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena3.8325250957583354,2024-03-27

Najniža cijena0.11245349995021983,2023-10-20

Javni blockchainETH

