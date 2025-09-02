Više o ANKR

AnkrNetwork Logotip

AnkrNetwork Cijena(ANKR)

1 ANKR u USD cijena uživo:

$0.01481
-0.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AnkrNetwork (ANKR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:23:49 (UTC+8)

AnkrNetwork (ANKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01447
24-satna najniža cijena
$ 0.01546
24-satna najviša cijena

$ 0.01447
$ 0.01546
$ 0.22517936
$ 0.000711080622353
+0.95%

-0.47%

+1.43%

+1.43%

AnkrNetwork (ANKR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01481. Tijekom protekla 24 sata, ANKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01447 i najviše cijene $ 0.01546, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANKR je $ 0.22517936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000711080622353.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANKR se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AnkrNetwork (ANKR)

No.275

$ 148.10M
$ 788.09K
$ 148.10M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

2019-03-05 00:00:00

$ 0.0066
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija AnkrNetwork je $ 148.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 788.09K. Količina u optjecaju ANKR je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.10M.

AnkrNetwork (ANKR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AnkrNetwork za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000699-0.47%
30 dana$ -0.00027-1.80%
60 dana$ +0.00022+1.50%
90 dana$ -0.00229-13.40%
AnkrNetwork promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ANKR od $ -0.0000699 (-0.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AnkrNetwork 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00027 (-1.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AnkrNetwork 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANKR od $ +0.00022 (+1.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AnkrNetwork 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00229 (-13.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AnkrNetwork (ANKR)?

Pogledajte AnkrNetwork stranicu Povijest cijena sada.

Što je AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AnkrNetwork ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ANKR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AnkrNetwork na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AnkrNetwork učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AnkrNetwork Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AnkrNetwork (ANKR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AnkrNetwork (ANKR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AnkrNetwork.

Provjerite AnkrNetwork predviđanje cijene sada!

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AnkrNetwork (ANKR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANKR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AnkrNetwork (ANKR)

Tražiš kako kupiti AnkrNetwork? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AnkrNetwork na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ANKR u lokalnim valutama

1 AnkrNetwork(ANKR) u VND
389.72515
1 AnkrNetwork(ANKR) u AUD
A$0.0225112
1 AnkrNetwork(ANKR) u GBP
0.0108113
1 AnkrNetwork(ANKR) u EUR
0.0125885
1 AnkrNetwork(ANKR) u USD
$0.01481
1 AnkrNetwork(ANKR) u MYR
RM0.0624982
1 AnkrNetwork(ANKR) u TRY
0.6094315
1 AnkrNetwork(ANKR) u JPY
¥2.17707
1 AnkrNetwork(ANKR) u ARS
ARS$20.3994421
1 AnkrNetwork(ANKR) u RUB
1.1933898
1 AnkrNetwork(ANKR) u INR
1.3035762
1 AnkrNetwork(ANKR) u IDR
Rp242.7868464
1 AnkrNetwork(ANKR) u KRW
20.6266275
1 AnkrNetwork(ANKR) u PHP
0.8460953
1 AnkrNetwork(ANKR) u EGP
￡E.0.7187293
1 AnkrNetwork(ANKR) u BRL
R$0.0804183
1 AnkrNetwork(ANKR) u CAD
C$0.0202897
1 AnkrNetwork(ANKR) u BDT
1.7998593
1 AnkrNetwork(ANKR) u NGN
22.6798859
1 AnkrNetwork(ANKR) u COP
$59.4778486
1 AnkrNetwork(ANKR) u ZAR
R.0.260656
1 AnkrNetwork(ANKR) u UAH
0.6126897
1 AnkrNetwork(ANKR) u VES
Bs2.16226
1 AnkrNetwork(ANKR) u CLP
$14.3657
1 AnkrNetwork(ANKR) u PKR
Rs4.1965616
1 AnkrNetwork(ANKR) u KZT
7.9708901
1 AnkrNetwork(ANKR) u THB
฿0.4782149
1 AnkrNetwork(ANKR) u TWD
NT$0.4536303
1 AnkrNetwork(ANKR) u AED
د.إ0.0543527
1 AnkrNetwork(ANKR) u CHF
Fr0.011848
1 AnkrNetwork(ANKR) u HKD
HK$0.1153699
1 AnkrNetwork(ANKR) u AMD
֏5.6612706
1 AnkrNetwork(ANKR) u MAD
.د.م0.1329938
1 AnkrNetwork(ANKR) u MXN
$0.2762065
1 AnkrNetwork(ANKR) u SAR
ريال0.0555375
1 AnkrNetwork(ANKR) u PLN
0.0539084
1 AnkrNetwork(ANKR) u RON
лв0.0641273
1 AnkrNetwork(ANKR) u SEK
kr0.1390659
1 AnkrNetwork(ANKR) u BGN
лв0.0247327
1 AnkrNetwork(ANKR) u HUF
Ft4.9982269
1 AnkrNetwork(ANKR) u CZK
0.3089366
1 AnkrNetwork(ANKR) u KWD
د.ك0.00451705
1 AnkrNetwork(ANKR) u ILS
0.0496135
1 AnkrNetwork(ANKR) u AOA
Kz13.5003517
1 AnkrNetwork(ANKR) u BHD
.د.ب0.00556856
1 AnkrNetwork(ANKR) u BMD
1 AnkrNetwork(ANKR) u DKK
kr0.0943397
1 AnkrNetwork(ANKR) u HNL
L0.3874296
1 AnkrNetwork(ANKR) u MUR
0.678298
1 AnkrNetwork(ANKR) u NAD
$0.2600636
1 AnkrNetwork(ANKR) u NOK
kr0.1479519
1 AnkrNetwork(ANKR) u NZD
$0.0250289
1 AnkrNetwork(ANKR) u PAB
B/.0.01481
1 AnkrNetwork(ANKR) u PGK
K0.0626463
1 AnkrNetwork(ANKR) u QAR
ر.ق0.0539084
1 AnkrNetwork(ANKR) u RSD
AnkrNetwork Resurs

Za dublje razumijevanje AnkrNetwork, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AnkrNetwork web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AnkrNetwork

Koliko AnkrNetwork (ANKR) vrijedi danas?
Cijena ANKR uživo u USD je 0.01481 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANKR u USD?
Trenutačna cijena ANKR u USD je $ 0.01481. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AnkrNetwork?
Tržišna kapitalizacija za ANKR je $ 148.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANKR?
Količina u optjecaju za ANKR je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANKR?
ANKR je postigao ATH cijenu od 0.22517936 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANKR?
ANKR je vidio ATL cijenu od 0.000711080622353 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANKR?
24-satni obujam trgovanja za ANKR je $ 788.09K USD.
Hoće li ANKR još narasti ove godine?
ANKR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANKR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AnkrNetwork (ANKR) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

