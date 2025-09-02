AnkrNetwork (ANKR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01481. Tijekom protekla 24 sata, ANKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01447 i najviše cijene $ 0.01546, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANKR je $ 0.22517936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000711080622353.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANKR se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AnkrNetwork (ANKR)
No.275
$ 148.10M
$ 148.10M$ 148.10M
$ 788.09K
$ 788.09K$ 788.09K
$ 148.10M
$ 148.10M$ 148.10M
10.00B
10.00B 10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
100.00%
2019-03-05 00:00:00
$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija AnkrNetwork je $ 148.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 788.09K. Količina u optjecaju ANKR je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.10M.
AnkrNetwork (ANKR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AnkrNetwork za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000699
-0.47%
30 dana
$ -0.00027
-1.80%
60 dana
$ +0.00022
+1.50%
90 dana
$ -0.00229
-13.40%
AnkrNetwork promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ANKR od $ -0.0000699 (-0.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AnkrNetwork 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00027 (-1.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AnkrNetwork 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANKR od $ +0.00022 (+1.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AnkrNetwork 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00229 (-13.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AnkrNetwork (ANKR)?
Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
