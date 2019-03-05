ANKR

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

ImeANKR

PoredakNo.274

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.14%

Količina u optjecaju10,000,000,000

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina10,000,000,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja2019-03-05 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0066 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.22517936,2021-03-28

Najniža cijena0.000711080622353,2020-03-13

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

