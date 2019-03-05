AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u AnkrNetwork (ANKR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

AnkrNetwork (ANKR) Informacije

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

Službena web stranica:
https://www.ankr.com/
Bijela knjiga:
https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AnkrNetwork (ANKR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 148.00M
$ 148.00M$ 148.00M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 148.00M
$ 148.00M$ 148.00M
Povijesni maksimum:
$ 0.2162561
$ 0.2162561$ 0.2162561
Povijesni minimum:
$ 0.000711080622353
$ 0.000711080622353$ 0.000711080622353
Trenutna cijena:
$ 0.0148
$ 0.0148$ 0.0148

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike AnkrNetwork (ANKR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ANKR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ANKR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ANKR tokena, istražite ANKR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ANKR

Jeste li zainteresirani za dodavanje AnkrNetwork (ANKR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ANKR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

AnkrNetwork (ANKR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ANKR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ANKR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ANKR? Naša ANKR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.