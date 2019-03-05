AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AnkrNetwork (ANKR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AnkrNetwork (ANKR) Informacije Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Službena web stranica: https://www.ankr.com/ Bijela knjiga: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB Kupi ANKR odmah!

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AnkrNetwork (ANKR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Povijesni maksimum: $ 0.2162561 $ 0.2162561 $ 0.2162561 Povijesni minimum: $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 Trenutna cijena: $ 0.0148 $ 0.0148 $ 0.0148 Saznajte više o cijeni AnkrNetwork (ANKR)

AnkrNetwork (ANKR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AnkrNetwork (ANKR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANKR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANKR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANKR tokena, istražite ANKR cijenu tokena uživo!

