Alephium Cijena(ALPH)

1 ALPH u USD cijena uživo:

$0.2598
$0.2598$0.2598
-0.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Alephium (ALPH)
Alephium (ALPH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2589
$ 0.2589$ 0.2589
24-satna najniža cijena
$ 0.266
$ 0.266$ 0.266
24-satna najviša cijena

$ 0.2589
$ 0.2589$ 0.2589

$ 0.266
$ 0.266$ 0.266

$ 3.8567149496785995
$ 3.8567149496785995$ 3.8567149496785995

$ 0.046547973367701154
$ 0.046547973367701154$ 0.046547973367701154

-0.31%

-0.44%

-8.85%

-8.85%

Alephium (ALPH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2597. Tijekom protekla 24 sata, ALPHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2589 i najviše cijene $ 0.266, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALPH je $ 3.8567149496785995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.046547973367701154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALPH se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -8.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alephium (ALPH)

No.730

$ 31.23M
$ 31.23M$ 31.23M

$ 99.40K
$ 99.40K$ 99.40K

$ 259.70M
$ 259.70M$ 259.70M

120.27M
120.27M 120.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

214,286,123.86588868
214,286,123.86588868 214,286,123.86588868

12.02%

ALPH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alephium je $ 31.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.40K. Količina u optjecaju ALPH je 120.27M, s ukupnom količinom od 214286123.86588868. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 259.70M.

Alephium (ALPH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Alephium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001174-0.44%
30 dana$ -0.0164-5.94%
60 dana$ -0.0606-18.92%
90 dana$ -0.096-26.99%
Alephium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALPH od $ -0.001174 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Alephium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0164 (-5.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Alephium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALPH od $ -0.0606 (-18.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Alephium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.096 (-26.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Alephium (ALPH)?

Pogledajte Alephium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Alephium (ALPH)

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Alephium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Alephium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALPH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Alephium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Alephium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Alephium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alephium (ALPH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alephium (ALPH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alephium.

Provjerite Alephium predviđanje cijene sada!

Alephium (ALPH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alephium (ALPH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALPH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Alephium (ALPH)

Tražiš kako kupiti Alephium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Alephium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ALPH u lokalnim valutama

1 Alephium(ALPH) u VND
6,834.0055
1 Alephium(ALPH) u AUD
A$0.394744
1 Alephium(ALPH) u GBP
0.189581
1 Alephium(ALPH) u EUR
0.220745
1 Alephium(ALPH) u USD
$0.2597
1 Alephium(ALPH) u MYR
RM1.095934
1 Alephium(ALPH) u TRY
10.681461
1 Alephium(ALPH) u JPY
¥38.1759
1 Alephium(ALPH) u ARS
ARS$357.713377
1 Alephium(ALPH) u RUB
20.921432
1 Alephium(ALPH) u INR
22.851003
1 Alephium(ALPH) u IDR
Rp4,257.376368
1 Alephium(ALPH) u KRW
361.697175
1 Alephium(ALPH) u PHP
14.823676
1 Alephium(ALPH) u EGP
￡E.12.603241
1 Alephium(ALPH) u BRL
R$1.410171
1 Alephium(ALPH) u CAD
C$0.355789
1 Alephium(ALPH) u BDT
31.561341
1 Alephium(ALPH) u NGN
397.701983
1 Alephium(ALPH) u COP
$1,042.970782
1 Alephium(ALPH) u ZAR
R.4.573317
1 Alephium(ALPH) u UAH
10.743789
1 Alephium(ALPH) u VES
Bs37.9162
1 Alephium(ALPH) u CLP
$251.1299
1 Alephium(ALPH) u PKR
Rs73.588592
1 Alephium(ALPH) u KZT
139.773137
1 Alephium(ALPH) u THB
฿8.390907
1 Alephium(ALPH) u TWD
NT$7.952014
1 Alephium(ALPH) u AED
د.إ0.953099
1 Alephium(ALPH) u CHF
Fr0.20776
1 Alephium(ALPH) u HKD
HK$2.023063
1 Alephium(ALPH) u AMD
֏99.158654
1 Alephium(ALPH) u MAD
.د.م2.332106
1 Alephium(ALPH) u MXN
$4.840808
1 Alephium(ALPH) u SAR
ريال0.973875
1 Alephium(ALPH) u PLN
0.942711
1 Alephium(ALPH) u RON
лв1.124501
1 Alephium(ALPH) u SEK
kr2.438583
1 Alephium(ALPH) u BGN
лв0.431102
1 Alephium(ALPH) u HUF
Ft87.646153
1 Alephium(ALPH) u CZK
5.414745
1 Alephium(ALPH) u KWD
د.ك0.0792085
1 Alephium(ALPH) u ILS
0.869995
1 Alephium(ALPH) u AOA
Kz236.734729
1 Alephium(ALPH) u BHD
.د.ب0.0976472
1 Alephium(ALPH) u BMD
$0.2597
1 Alephium(ALPH) u DKK
kr1.654289
1 Alephium(ALPH) u HNL
L6.793752
1 Alephium(ALPH) u MUR
11.89426
1 Alephium(ALPH) u NAD
$4.560332
1 Alephium(ALPH) u NOK
kr2.594403
1 Alephium(ALPH) u NZD
$0.438893
1 Alephium(ALPH) u PAB
B/.0.2597
1 Alephium(ALPH) u PGK
K1.098531
1 Alephium(ALPH) u QAR
ر.ق0.945308
1 Alephium(ALPH) u RSD
дин.25.980388

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alephium

Koliko Alephium (ALPH) vrijedi danas?
Cijena ALPH uživo u USD je 0.2597 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALPH u USD?
Trenutačna cijena ALPH u USD je $ 0.2597. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alephium?
Tržišna kapitalizacija za ALPH je $ 31.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALPH?
Količina u optjecaju za ALPH je 120.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALPH?
ALPH je postigao ATH cijenu od 3.8567149496785995 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALPH?
ALPH je vidio ATL cijenu od 0.046547973367701154 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALPH?
24-satni obujam trgovanja za ALPH je $ 99.40K USD.
Hoće li ALPH još narasti ove godine?
ALPH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALPH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Alephium (ALPH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

