Alephium (ALPH) Informacije Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge! Službena web stranica: https://alephium.org Bijela knjiga: https://github.com/alephium/white-paper/ Istraživač blokova: https://explorer.alephium.org Kupi ALPH odmah!

Alephium (ALPH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alephium (ALPH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.15M $ 28.15M $ 28.15M Ukupna količina: $ 214.42M $ 214.42M $ 214.42M Količina u optjecaju: $ 120.41M $ 120.41M $ 120.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 233.80M $ 233.80M $ 233.80M Povijesni maksimum: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04 Povijesni minimum: $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 Trenutna cijena: $ 0.2338 $ 0.2338 $ 0.2338 Saznajte više o cijeni Alephium (ALPH)

Alephium (ALPH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Alephium (ALPH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALPH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALPH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALPH tokena, istražite ALPH cijenu tokena uživo!

Alephium (ALPH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALPH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALPH povijest cijena odmah!

ALPH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALPH? Naša ALPH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALPH predviđanje cijene tokena odmah!

