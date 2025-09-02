Više o ADA

Cardano Logotip

Cardano Cijena(ADA)

1 ADA u USD cijena uživo:

$0.7948
$0.7948$0.7948
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cardano (ADA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:13:46 (UTC+8)

Cardano (ADA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.782
$ 0.782$ 0.782
24-satna najniža cijena
$ 0.8449
$ 0.8449$ 0.8449
24-satna najviša cijena

$ 0.782
$ 0.782$ 0.782

$ 0.8449
$ 0.8449$ 0.8449

$ 3.09918625
$ 3.09918625$ 3.09918625

$ 0.017354099079966545
$ 0.017354099079966545$ 0.017354099079966545

+0.48%

-1.90%

-4.95%

-4.95%

Cardano (ADA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7947. Tijekom protekla 24 sata, ADAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.782 i najviše cijene $ 0.8449, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADA je $ 3.09918625, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017354099079966545.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADA se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -1.90% u posljednjih 24 sata i -4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cardano (ADA)

No.10

$ 28.40B
$ 28.40B$ 28.40B

$ 42.73M
$ 42.73M$ 42.73M

$ 35.76B
$ 35.76B$ 35.76B

35.73B
35.73B 35.73B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,994,681,861.70843
44,994,681,861.70843 44,994,681,861.70843

79.40%

0.76%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

ADA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cardano je $ 28.40B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 42.73M. Količina u optjecaju ADA je 35.73B, s ukupnom količinom od 44994681861.70843. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.76B.

Cardano (ADA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cardano za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.015394-1.90%
30 dana$ +0.0972+13.93%
60 dana$ +0.1956+32.64%
90 dana$ +0.1108+16.20%
Cardano promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ADA od $ -0.015394 (-1.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cardano 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0972 (+13.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cardano 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ADA od $ +0.1956 (+32.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cardano 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1108 (+16.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cardano (ADA)?

Pogledajte Cardano stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cardano (ADA)

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Cardano dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cardano ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ADA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cardano na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cardano učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cardano Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cardano (ADA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cardano (ADA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cardano.

Provjerite Cardano predviđanje cijene sada!

Cardano (ADA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cardano (ADA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ADA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cardano (ADA)

Tražiš kako kupiti Cardano? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cardano na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ADA u lokalnim valutama

1 Cardano(ADA) u VND
20,912.5305
1 Cardano(ADA) u AUD
A$1.207944
1 Cardano(ADA) u GBP
0.580131
1 Cardano(ADA) u EUR
0.675495
1 Cardano(ADA) u USD
$0.7947
1 Cardano(ADA) u MYR
RM3.353634
1 Cardano(ADA) u TRY
32.701905
1 Cardano(ADA) u JPY
¥116.8209
1 Cardano(ADA) u ARS
ARS$1,094.627727
1 Cardano(ADA) u RUB
64.028979
1 Cardano(ADA) u INR
69.9336
1 Cardano(ADA) u IDR
Rp13,027.866768
1 Cardano(ADA) u KRW
1,108.36809
1 Cardano(ADA) u PHP
45.393264
1 Cardano(ADA) u EGP
￡E.38.566791
1 Cardano(ADA) u BRL
R$4.323168
1 Cardano(ADA) u CAD
C$1.088739
1 Cardano(ADA) u BDT
96.579891
1 Cardano(ADA) u NGN
1,216.995633
1 Cardano(ADA) u COP
$3,191.562882
1 Cardano(ADA) u ZAR
R.13.994667
1 Cardano(ADA) u UAH
32.876739
1 Cardano(ADA) u VES
Bs116.0262
1 Cardano(ADA) u CLP
$770.859
1 Cardano(ADA) u PKR
Rs225.186192
1 Cardano(ADA) u KZT
427.715487
1 Cardano(ADA) u THB
฿25.660863
1 Cardano(ADA) u TWD
NT$24.341661
1 Cardano(ADA) u AED
د.إ2.916549
1 Cardano(ADA) u CHF
Fr0.63576
1 Cardano(ADA) u HKD
HK$6.190713
1 Cardano(ADA) u AMD
֏303.782022
1 Cardano(ADA) u MAD
.د.م7.136406
1 Cardano(ADA) u MXN
$14.821155
1 Cardano(ADA) u SAR
ريال2.980125
1 Cardano(ADA) u PLN
2.884761
1 Cardano(ADA) u RON
лв3.441051
1 Cardano(ADA) u SEK
kr7.462233
1 Cardano(ADA) u BGN
лв1.327149
1 Cardano(ADA) u HUF
Ft268.203303
1 Cardano(ADA) u CZK
16.569495
1 Cardano(ADA) u KWD
د.ك0.2423835
1 Cardano(ADA) u ILS
2.662245
1 Cardano(ADA) u AOA
Kz724.424679
1 Cardano(ADA) u BHD
.د.ب0.2988072
1 Cardano(ADA) u BMD
$0.7947
1 Cardano(ADA) u DKK
kr5.062239
1 Cardano(ADA) u HNL
L20.789352
1 Cardano(ADA) u MUR
36.39726
1 Cardano(ADA) u NAD
$13.954932
1 Cardano(ADA) u NOK
kr7.939053
1 Cardano(ADA) u NZD
$1.343043
1 Cardano(ADA) u PAB
B/.0.7947
1 Cardano(ADA) u PGK
K3.361581
1 Cardano(ADA) u QAR
ر.ق2.892708
1 Cardano(ADA) u RSD
дин.79.501788

Cardano Resurs

Za dublje razumijevanje Cardano, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cardano web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cardano

Koliko Cardano (ADA) vrijedi danas?
Cijena ADA uživo u USD je 0.7947 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ADA u USD?
Trenutačna cijena ADA u USD je $ 0.7947. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cardano?
Tržišna kapitalizacija za ADA je $ 28.40B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ADA?
Količina u optjecaju za ADA je 35.73B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ADA?
ADA je postigao ATH cijenu od 3.09918625 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ADA?
ADA je vidio ATL cijenu od 0.017354099079966545 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ADA?
24-satni obujam trgovanja za ADA je $ 42.73M USD.
Hoće li ADA još narasti ove godine?
ADA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ADA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cardano (ADA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

