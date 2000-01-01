<p>1) Prihvaćate i slažete se da MEXC neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke i štete uzrokovane bilo kojom od sljedećih okolnosti:</p><article><p>a) Gubitak profita, gubitak podataka, gubitak prilike, nematerijalna šteta ili bilo kakva šteta koja proizlazi iz slučajeva više sile.</p><p>b) MEXC ima opravdane razloge vjerovati da bi određeni Sljedbenik i određene transakcije mogle kršiti primjenjiv zakon ili ovaj Ugovor ili drugi Pravni dokument, uključujući, ali ne ograničavajući se na provođenje zabranjenih aktivnosti trgovanja (uključujući, između ostalog, manipulativno ili zlouporabno ponašanje tijekom trgovanja), davanje lažnih ili netočnih informacija tijekom procesa otvaranja računa, ili nedjelovanje u dobroj vjeri prilikom korištenja našim Uslugama.</p><p>c) MEXC ima opravdane razloge vjerovati da se sumnja da je ponašanje Sljedbenika na Platformi nezakonito ili nepravilno, uključujući, ali ne ograničavajući se na obavljanje zabranjenih aktivnosti trgovanja (uključujući, između ostalog, manipulativno ili zlouporabno ponašanje tijekom trgovanja), davanje lažnih ili netočnih informacija tijekom procesa otvaranja računa, ili nedjelovanje u dobroj vjeri prilikom korištenja našim Uslugama.</p><p>d) Gubici ili troškovi nastali kupnjom ili stjecanje bilo kakvih podataka, informacija ili transakcija putem Usluga.</p><p>e) Vaše pogrešno tumačenje ili nerazumijevanje Usluga, svaki djelomični ili potpuni gubitak uzrokovan vašim izravnim ili neizravnim sudjelovanjem u vezi s Uslugama i ovim Ugovorom.</p></article><p>2) Prihvaćate i slažete se da postoje rizici povezani s radom Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na radnje automatskog trgovanja u kojima vaš račun može započeti i završiti transakcije bez vaše ručne intervencije.</p><p>3) Prihvaćate i slažete se da MEXC ne jamči uspjeh bilo kojeg kopiranja trgovanja ili činjenicu da će kopiranje trgovanja biti kopirano na račun Sljedbenika. Kopiranje trgovanja možda neće biti uspješno kopirano iz nekoliko razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na neispunjavanje minimalnog iznosa kopiranja trgovanja, neispunjavanje potrebnog omjera kolaterala, aktiviranje mjera upravljanja rizikom i druge okolnosti koje krše ili su na drugi način propisane ovim Ugovorom i/ili Pravnim dokumentima.</p><p>4)Prihvaćate i slažete se da može doći do kašnjenja Usluga i da možete pretrpjeti gubitke i/ili troškove te da Usluge mogu biti nedostupne.</p><p>5) Usluge upravljanja ulaganjima odabirete po vašem nahođenju. Imajte na umu da ako odlučite angažirati Usluge za kopiranje određenih trgovanja i/ili slijediti određene strategije trgovanja, smatra se da ste razmotrili svoju ukupnu financijsku situaciju, uključujući financijsko planiranje, te razumijete da je korištenje funkcije Usluga izuzetno spekulativno, a gubitak koji biste mogli pretrpjeti može biti veći od gubitka Trgovca. Trgovac može obavljati i profitabilna i gubitnička trgovanja.</p><p>6)Usluge koje su ovdje navedene samo su za vašu referencu. Ako donesete odluku o ulaganju na temelju informacija pruženih na Platformi ili informacija dobivenih putem Usluga, sami ćete snositi rizik.</p><p>7)Prije donošenja odluke o ulaganju morate provesti neovisno istraživanje i prosudbu. Trebate samostalno utvrditi zadovoljavaju li vaše ulaganje, strategija ili bilo koji drugi proizvodi i usluge vaše vlastite potrebe na temelju vaših ciljeva ulaganja te osobnih i financijskih uvjeta.</p><p>8) Vi snosite isključivu odgovornost za gubitke uzrokovane automatskim izvršavanjem radnji korištenjem Funkcija usluga.</p><p>9) Sve informacije na Platformi namijenjene su pružanju dinamike trgovanja i informacijskih usluga za Trgovce i Sljedbenike. Ova Platforma ne pruža nikakav oblik investicijskog savjetovanja i ne podrazumijeva pružanje takvih informacija ili funkcija u bilo kojem obliku. Provest ćete neovisna istraživanja i donositi neovisne odluke o ulaganjima o informacijama prikupljenim putem ove Platforme ili funkcije Usluga.</p><p>10) Suglasni ste i prihvaćate da su, bez ograničenja, ovo razlozi koji mogu uzrokovati neuspjeh u pružanju Usluga:</p><article><p>a)Broj Sljedbenika Trgovca doseglo je gornju granicu;</p><p>b)Trgovac je prestao poslovati;</p><p>c)Vaš trenutačni status je Trgovac;</p><p>d)Nema sredstava ili sredstava na vašem računu; i </p><p>e) Ograničenje naloga Trgovca doseglo je gornju granicu.</p></article><p>Poduzet ćemo razumne korake za praćenje učinka bilo kojeg Trgovca u okviru funkcionalnosti Usluga. Zadržavamo pravo pauziranja, zaustavljanja ili blokiranja kopiranja bilo kojeg Trgovca u okviru funkcionalnosti Usluga.</p><p>MEXC izričito zadržava sva prava za konačno objašnjenje ovog Ugovora u okviru zakona.</p>