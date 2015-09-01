Cardano (ADA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cardano (ADA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Detaljna struktura tokena Cardano(ADA) Detaljnije istražite kako se ADA tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Cardano’s ADA token economics are designed to balance decentralization, incentivize network participation, and ensure long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as unlocking schedules. 1. Issuance Mechanism Initial Coin Offering (ICO):

Cardano conducted a multi-stage ICO from September 2015 to February 2017, selling ~25.93 billion ADA (~57.6% of the max supply). ADA became available in purchasers’ wallets at network launch in September 2017.

At launch, ~13.9 billion ADA (~31% of max supply) was set aside as a reserve for staking rewards. New ADA is issued as staking rewards, distributed to stakers and the treasury, until the max supply of 45 billion ADA is reached.

ADA has a capped supply of 45 billion tokens. Once all tokens are distributed, no new ADA will be minted. 2. Allocation Mechanism Genesis and Ongoing Allocation Allocation Category % of Max Supply Description / Recipients ICO/Public Sale ~58% Sold to public via multi-stage ICO Staking Rewards Reserve ~31% For incentivizing network participation Team & Founders ~11% IOHK, EMURGO, Cardano Foundation Genesis Block Breakdown Recipient/Tranche % of Max Supply Tranche 1 33% Tranche 2 25% EMURGO 19% IOHK 10% Tranche 4 8% Tranche 3 4% Tranche 3.5 1% Cardano Foundation 7% Note: Tranches represent different sale rounds and allocations to early backers. 3. Usage and Incentive Mechanism Network Fees:

ADA is used to pay transaction fees, calculated as a function of transaction size and a minimum constant fee.

ADA holders can run stake pools or delegate to existing pools. Rewards are distributed at the end of each five-day epoch, sourced from transaction fees and a portion of the reserve.

ADA is used for on-chain governance (e.g., Project Catalyst), where holders vote on proposals and receive rewards for participation.

ADA is used as collateral for smart contract execution, especially for phase-2 (Plutus) scripts. Collateral is only collected if a transaction fails validation.

ADA is used as collateral, liquidity, and for payments within Cardano’s DeFi ecosystem. 4. Locking Mechanism Token Locking:

Introduced with the Allegra upgrade, token locking allows ADA to be reserved for specific purposes, such as: Voting: ADA is locked to represent voting rights in governance. Smart Contracts: ADA can be locked as part of contract execution or to mint new assets. Deal Settlement: Used in escrow or conditional agreements.

ADA delegated for staking is not technically locked—holders retain full spending power and can move their ADA at any time, but rewards are based on the amount staked at the epoch snapshot. 5. Unlocking Time ICO and Team Allocations:

ADA distributed via the ICO and to founding entities was unlocked at network launch (September 2017).

Distributed continuously at the end of each epoch, with the reserve gradually depleting as rewards are paid out.

ADA staked or delegated is not subject to a lock-up period; it can be withdrawn or re-delegated at any time.

ADA locked as collateral or for smart contracts is released according to contract conditions (e.g., after contract execution or voting period ends). 6. Circulating and Total Supply Metric Value (as of May 2024) Circulating Supply ~33.2 billion ADA Max Supply 45 billion ADA 7. Additional Notes No Superuser Privileges:

There is no evidence of superuser functions (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA) in Cardano’s protocol.

Cardano’s staking mechanism and the “k parameter” incentivize decentralization by capping rewards for oversaturated pools, encouraging delegation to smaller pools. Summary Table: Cardano Token Economics Aspect Details Issuance Multi-stage ICO, staking rewards from reserve, capped at 45B ADA Allocation 58% ICO, 31% staking rewards, 11% team/founders (IOHK, EMURGO, Foundation) Usage Network fees, staking/delegation, governance, smart contract collateral, DeFi Incentives Staking rewards, governance rewards, DeFi participation Locking For governance, smart contracts, deal settlement; staking is non-custodial (not locked) Unlocking ICO/team allocations unlocked at launch; staking rewards ongoing; contract locks per use Circulating Supply ~33.2B ADA (May 2024) Max Supply 45B ADA References for Further Reading Cardano Docs: Token Locking

Cardano Docs: Delegation

Cardano Docs: Collateral Mechanism

Cardano.org: Stake Pool Delegation

Cardano Foundation Blog This structure ensures a robust, decentralized, and incentive-aligned ecosystem for Cardano, supporting both network security and broad participation.

Cardano (ADA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cardano (ADA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

