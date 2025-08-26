ZoomSwap (ZM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00127424 $ 0.00127424 $ 0.00127424 24 שעות נמוך $ 0.00135987 $ 0.00135987 $ 0.00135987 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00127424$ 0.00127424 $ 0.00127424 גבוה 24 שעות $ 0.00135987$ 0.00135987 $ 0.00135987 שיא כל הזמנים $ 0.897395$ 0.897395 $ 0.897395 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00110974$ 0.00110974 $ 0.00110974 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) +2.20% שינוי מחיר (7D) -3.53% שינוי מחיר (7D) -3.53%

ZoomSwap (ZM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00131101. במהלך 24 השעות האחרונות, ZM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00127424 לבין שיא של $ 0.00135987, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.897395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZM השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, +2.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZoomSwap (ZM) מידע שוק

שווי שוק $ 0.53$ 0.53 $ 0.53 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.26K$ 51.26K $ 51.26K אספקת מחזור 404.00 404.00 404.00 אספקה כוללת 39,112,616.032176 39,112,616.032176 39,112,616.032176

שווי השוק הנוכחי של ZoomSwap הוא $ 0.53, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZM הוא 404.00, עם היצע כולל של 39112616.032176. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.26K.