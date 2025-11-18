Zoo מחיר היום

מחיר Zoo (ZOO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZOO ל USD הוא -- לכל ZOO.

Zoo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,097, עם היצע במחזור של 264.08B ZOO. ב‑24 השעות האחרונות, ZOO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00004517, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ZOO נע ב -1.23% בשעה האחרונה ו +11.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zoo (ZOO) מידע שוק

שווי שוק $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K אספקת מחזור 264.08B 264.08B 264.08B אספקה כוללת 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0

שווי השוק הנוכחי של Zoo הוא $ 61.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOO הוא 264.08B, עם היצע כולל של 264084737391.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.10K.