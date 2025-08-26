ZMINE (ZMN) מידע על מחיר (USD)

ZMINE (ZMN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01511361. במהלך 24 השעות האחרונות, ZMN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01494282 לבין שיא של $ 0.01565056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZMNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.175995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZMN השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZMINE (ZMN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ZMINE הוא $ 619.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZMN הוא 40.98M, עם היצע כולל של 40982566.509358466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 619.37K.