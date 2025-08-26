Zeus (SN18) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 24 שעות נמוך $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 גבוה 24 שעות $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 שיא כל הזמנים $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 המחיר הנמוך ביותר $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.71% שינוי מחיר (1D) -4.43% שינוי מחיר (7D) +36.51% שינוי מחיר (7D) +36.51%

Zeus (SN18) המחיר בזמן אמת של הוא $1.62. במהלך 24 השעות האחרונות, SN18 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.6 לבין שיא של $ 1.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN18השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.12.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN18 השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -4.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+36.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeus (SN18) מידע שוק

שווי שוק $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M אספקת מחזור 2.16M 2.16M 2.16M אספקה כוללת 2,156,030.900633848 2,156,030.900633848 2,156,030.900633848

שווי השוק הנוכחי של Zeus הוא $ 3.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN18 הוא 2.16M, עם היצע כולל של 2156030.900633848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.50M.