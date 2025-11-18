ZeroTrust מחיר היום

מחיר ZeroTrust (ZERØ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00325273, עם שינוי של 10.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZERØ ל USD הוא $ 0.00325273 לכל ZERØ.

ZeroTrust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,203,602, עם היצע במחזור של 367.74M ZERØ. ב‑24 השעות האחרונות, ZERØ סחר בין $ 0.00283674 (נמוך) ל $ 0.0037062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01017111, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00134542.

ביצועים לטווח קצר, ZERØ נע ב +3.90% בשעה האחרונה ו -38.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZeroTrust (ZERØ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M אספקת מחזור 367.74M 367.74M 367.74M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZeroTrust הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZERØ הוא 367.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.27M.