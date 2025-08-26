ZeroByte (ZB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00197172$ 0.00197172 $ 0.00197172 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.11% שינוי מחיר (1D) -4.21% שינוי מחיר (7D) +3.07% שינוי מחיר (7D) +3.07%

ZeroByte (ZB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00197172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZB השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -4.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZeroByte (ZB) מידע שוק

שווי שוק $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K אספקת מחזור 999.57M 999.57M 999.57M אספקה כוללת 999,565,854.76251 999,565,854.76251 999,565,854.76251

שווי השוק הנוכחי של ZeroByte הוא $ 21.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZB הוא 999.57M, עם היצע כולל של 999565854.76251. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.02K.