Zero (ZER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01508062 גבוה 24 שעות $ 0.01837904 שיא כל הזמנים $ 12.38 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00210668 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.08% שינוי מחיר (1D) -3.51% שינוי מחיר (7D) -18.44%

Zero (ZER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01770362. במהלך 24 השעות האחרונות, ZER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01508062 לבין שיא של $ 0.01837904, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00210668.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZER השתנה ב +1.08% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zero (ZER) מידע שוק

שווי שוק $ 253.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 253.80K אספקת מחזור 14.38M אספקה כוללת 14,382,971.1

שווי השוק הנוכחי של Zero הוא $ 253.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZER הוא 14.38M, עם היצע כולל של 14382971.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 253.80K.