ZENZO סֵמֶל

ZENZO מחיר (ZNZ)

לא רשום

1 ZNZ ל USDמחיר חי:

$0.00044195
$0.00044195
+13.30%1D
mexc
USD
ZENZO (ZNZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:15:12 (UTC+8)

ZENZO (ZNZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0003898
$ 0.0003898
24 שעות נמוך
$ 0.00044195
$ 0.00044195
גבוה 24 שעות

$ 0.0003898
$ 0.0003898

$ 0.00044195
$ 0.00044195

$ 3.34
$ 3.34

$ 0.0000251
$ 0.0000251

--

+13.38%

-13.76%

-13.76%

ZENZO (ZNZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00044195. במהלך 24 השעות האחרונות, ZNZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003898 לבין שיא של $ 0.00044195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZNZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000251.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZNZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +13.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZENZO (ZNZ) מידע שוק

$ 12.64K
$ 12.64K

--
----

$ 36.68K
$ 36.68K

28.61M
28.61M

83,000,000.0
83,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZENZO הוא $ 12.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZNZ הוא 28.61M, עם היצע כולל של 83000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.68K.

ZENZO (ZNZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZENZOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZENZO ל USDהיה . $ -0.0001026746.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZENZO ל USDהיה $ -0.0000192816.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZENZOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+13.38%
30 ימים$ -0.0001026746-23.23%
60 ימים$ -0.0000192816-4.36%
90 ימים$ 0--

מה זהZENZO (ZNZ)

ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io.

ZENZO (ZNZ) משאב

האתר הרשמי

ZENZOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZENZO (ZNZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZENZO (ZNZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZENZO.

בדוק את ZENZO תחזית המחיר עכשיו‏!

ZNZ למטבעות מקומיים

ZENZO (ZNZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZENZO (ZNZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZNZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZENZO (ZNZ)

כמה שווה ZENZO (ZNZ) היום?
החי ZNZהמחיר ב USD הוא 0.00044195 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZNZ ל USD?
המחיר הנוכחי של ZNZ ל USD הוא $ 0.00044195. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZENZO?
שווי השוק של ZNZ הוא $ 12.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZNZ?
ההיצע במחזור של ZNZ הוא 28.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZNZ?
‏‏ZNZ השיג מחיר שיא (ATH) של 3.34 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZNZ?
ZNZ ‏‏רשם מחירATL של 0.0000251 USD.
מהו נפח המסחר של ZNZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZNZ הוא -- USD.
האם ZNZ יעלה השנה?
ZNZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZNZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:15:12 (UTC+8)

ZENZO (ZNZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.