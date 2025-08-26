ZENZO (ZNZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0003898 גבוה 24 שעות $ 0.00044195 שיא כל הזמנים $ 3.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000251 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +13.38% שינוי מחיר (7D) -13.76%

ZENZO (ZNZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00044195. במהלך 24 השעות האחרונות, ZNZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003898 לבין שיא של $ 0.00044195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZNZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000251.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZNZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +13.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZENZO (ZNZ) מידע שוק

שווי שוק $ 12.64K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.68K אספקת מחזור 28.61M אספקה כוללת 83,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZENZO הוא $ 12.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZNZ הוא 28.61M, עם היצע כולל של 83000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.68K.