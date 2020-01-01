ZENZO (ZNZ) טוקנומיקה
ZENZO (ZNZ) מידע
ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io.
ZENZO (ZNZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ZENZO (ZNZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
ZENZO (ZNZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של ZENZO (ZNZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ZNZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ZNZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ZNZטוקניומיקה, חקרו אתZNZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ZNZ חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ZNZ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZNZ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.