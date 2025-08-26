YoYo (YOYO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00147657$ 0.00147657 $ 0.00147657 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.90% שינוי מחיר (1D) -6.06% שינוי מחיר (7D) -26.06% שינוי מחיר (7D) -26.06%

YoYo (YOYO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YOYO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOYOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00147657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOYO השתנה ב +0.90% במהלך השעה האחרונה, -6.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YoYo (YOYO) מידע שוק

שווי שוק $ 226.72K$ 226.72K $ 226.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.72K$ 226.72K $ 226.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של YoYo הוא $ 226.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOYO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.72K.