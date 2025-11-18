Yourself מחיר היום

Yourself (YOURSELF) מידע שוק

שווי שוק $ 95.18K$ 95.18K $ 95.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.18K$ 95.18K $ 95.18K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,440,972.6190753 999,440,972.6190753 999,440,972.6190753

שווי השוק הנוכחי של Yourself הוא $ 95.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOURSELF הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999440972.6190753. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.18K.