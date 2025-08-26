YLD (YLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00306976 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.80% שינוי מחיר (1D) -16.06% שינוי מחיר (7D) -9.75%

YLD (YLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00306976, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YLD השתנה ב -4.80% במהלך השעה האחרונה, -16.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YLD (YLD) מידע שוק

שווי שוק $ 39.87K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.87K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,968,417.5023584

שווי השוק הנוכחי של YLD הוא $ 39.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YLD הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999968417.5023584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.87K.