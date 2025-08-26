עוד על YTRYB

Yield TRYB סֵמֶל

Yield TRYB מחיר (YTRYB)

לא רשום

1 YTRYB ל USDמחיר חי:

$0.0342218
$0.0342218
0.00%1D
USD
Yield TRYB (YTRYB) טבלת מחירים חיה
Yield TRYB (YTRYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-0.08%

+0.72%

+0.72%

Yield TRYB (YTRYB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0342218. במהלך 24 השעות האחרונות, YTRYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03407972 לבין שיא של $ 0.03446827, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YTRYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04239704, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03222513.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YTRYB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield TRYB (YTRYB) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Yield TRYB הוא $ 123.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YTRYB הוא 3.60M, עם היצע כולל של 3602900.36171894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.30K.

Yield TRYB (YTRYB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yield TRYBל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield TRYB ל USDהיה . $ +0.0006711545.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield TRYB ל USDהיה $ +0.0013069065.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yield TRYBל USDהיה $ +0.00177866608285981.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.08%
30 ימים$ +0.0006711545+1.96%
60 ימים$ +0.0013069065+3.82%
90 ימים$ +0.00177866608285981+5.48%

מה זהYield TRYB (YTRYB)

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yield TRYB (YTRYB) משאב

האתר הרשמי

Yield TRYBתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yield TRYB (YTRYB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield TRYB (YTRYB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yield TRYB.

בדוק את Yield TRYB תחזית המחיר עכשיו‏!

YTRYB למטבעות מקומיים

Yield TRYB (YTRYB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yield TRYB (YTRYB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YTRYB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yield TRYB (YTRYB)

כמה שווה Yield TRYB (YTRYB) היום?
החי YTRYBהמחיר ב USD הוא 0.0342218 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YTRYB ל USD?
המחיר הנוכחי של YTRYB ל USD הוא $ 0.0342218. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yield TRYB?
שווי השוק של YTRYB הוא $ 123.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YTRYB?
ההיצע במחזור של YTRYB הוא 3.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YTRYB?
‏‏YTRYB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04239704 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YTRYB?
YTRYB ‏‏רשם מחירATL של 0.03222513 USD.
מהו נפח המסחר של YTRYB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YTRYB הוא -- USD.
האם YTRYB יעלה השנה?
YTRYB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YTRYB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.