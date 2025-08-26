Yield TRYB (YTRYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03407972 $ 0.03407972 $ 0.03407972 24 שעות נמוך $ 0.03446827 $ 0.03446827 $ 0.03446827 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03407972$ 0.03407972 $ 0.03407972 גבוה 24 שעות $ 0.03446827$ 0.03446827 $ 0.03446827 שיא כל הזמנים $ 0.04239704$ 0.04239704 $ 0.04239704 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03222513$ 0.03222513 $ 0.03222513 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.08% שינוי מחיר (7D) +0.72% שינוי מחיר (7D) +0.72%

Yield TRYB (YTRYB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0342218. במהלך 24 השעות האחרונות, YTRYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03407972 לבין שיא של $ 0.03446827, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YTRYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04239704, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03222513.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YTRYB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield TRYB (YTRYB) מידע שוק

שווי שוק $ 123.30K$ 123.30K $ 123.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.30K$ 123.30K $ 123.30K אספקת מחזור 3.60M 3.60M 3.60M אספקה כוללת 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894

שווי השוק הנוכחי של Yield TRYB הוא $ 123.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YTRYB הוא 3.60M, עם היצע כולל של 3602900.36171894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.30K.