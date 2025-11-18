Yield Optimizer USD מחיר היום

מחיר Yield Optimizer USD (YOUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.051, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YOUSD ל USD הוא $ 1.051 לכל YOUSD.

Yield Optimizer USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,952,554, עם היצע במחזור של 26.60M YOUSD. ב‑24 השעות האחרונות, YOUSD סחר בין $ 1.051 (נמוך) ל $ 1.051 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.051, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.85688.

ביצועים לטווח קצר, YOUSD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Yield Optimizer USD (YOUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 27.95M$ 27.95M $ 27.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.95M$ 27.95M $ 27.95M אספקת מחזור 26.60M 26.60M 26.60M אספקה כוללת 26,602,542.83189 26,602,542.83189 26,602,542.83189

שווי השוק הנוכחי של Yield Optimizer USD הוא $ 27.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOUSD הוא 26.60M, עם היצע כולל של 26602542.83189. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.95M.