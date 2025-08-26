עוד על YLD

Yield App סֵמֶל

Yield App מחיר (YLD)

1 YLD ל USDמחיר חי:

$0.00088834
$0.00088834$0.00088834
0.00%1D
Yield App (YLD) טבלת מחירים חיה
Yield App (YLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

-0.01%

-0.01%

-0.31%

-0.31%

Yield App (YLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YLD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield App (YLD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Yield App הוא $ 235.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YLD הוא 265.40M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 266.50K.

Yield App (YLD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yield Appל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield App ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield App ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yield Appל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.01%
30 ימים$ 0-1.48%
60 ימים$ 0+0.01%
90 ימים$ 0--

מה זהYield App (YLD)

YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yield App (YLD) משאב

האתר הרשמי

Yield Appתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yield App (YLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield App (YLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yield App.

בדוק את Yield App תחזית המחיר עכשיו‏!

YLD למטבעות מקומיים

Yield App (YLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yield App (YLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yield App (YLD)

כמה שווה Yield App (YLD) היום?
החי YLDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YLD ל USD?
המחיר הנוכחי של YLD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yield App?
שווי השוק של YLD הוא $ 235.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YLD?
ההיצע במחזור של YLD הוא 265.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YLD?
‏‏YLD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YLD?
YLD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YLD הוא -- USD.
האם YLD יעלה השנה?
YLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.