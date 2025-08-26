Yapper (YAPPER) מידע על מחיר (USD)

Yapper (YAPPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00164009. במהלך 24 השעות האחרונות, YAPPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00053792 לבין שיא של $ 0.00198267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAPPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01218849, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00034664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAPPER השתנה ב +20.51% במהלך השעה האחרונה, +203.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+154.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yapper (YAPPER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Yapper הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAPPER הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996540.65. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.