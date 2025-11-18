YAPE מחיר היום

מחיר YAPE (YAPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00488214, עם שינוי של 2.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YAPE ל USD הוא $ 0.00488214 לכל YAPE.

YAPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 92,005, עם היצע במחזור של 18.85M YAPE. ב‑24 השעות האחרונות, YAPE סחר בין $ 0.00484882 (נמוך) ל $ 0.00503021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.087726, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00481957.

ביצועים לטווח קצר, YAPE נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

YAPE (YAPE) מידע שוק

שווי שוק $ 92.01K$ 92.01K $ 92.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.01K$ 92.01K $ 92.01K אספקת מחזור 18.85M 18.85M 18.85M אספקה כוללת 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

שווי השוק הנוכחי של YAPE הוא $ 92.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAPE הוא 18.85M, עם היצע כולל של 18845271.61203556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.01K.