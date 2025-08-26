XTP (XTP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.402555$ 0.402555 $ 0.402555 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -3.23% שינוי מחיר (7D) -9.99% שינוי מחיר (7D) -9.99%

XTP (XTP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.402555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTP השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XTP (XTP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M אספקת מחזור 3.78B 3.78B 3.78B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XTP הוא $ 2.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTP הוא 3.78B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.14M.