XTblock (XTT-B20) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTT-B20 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTT-B20השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.584553, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTT-B20 השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של XTblock הוא $ 19.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTT-B20 הוא 165.87M, עם היצע כולל של 350000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.01K.
במהלך היום, השינוי במחיר של XTblockל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXTblock ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXTblock ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XTblockל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-1.07%
|30 ימים
|$ 0
|-18.32%
|60 ימים
|$ 0
|-20.30%
|90 ימים
|$ 0
|--
A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.
