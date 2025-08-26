עוד על XTT-B20

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:05 (UTC+8)

XTblock (XTT-B20) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
XTblock (XTT-B20) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTT-B20 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTT-B20השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.584553, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTT-B20 השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XTblock (XTT-B20) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XTblock הוא $ 19.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTT-B20 הוא 165.87M, עם היצע כולל של 350000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.01K.

XTblock (XTT-B20) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XTblockל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXTblock ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXTblock ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XTblockל USDהיה $ 0.

מה זהXTblock (XTT-B20)

A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

כמה יהיה XTblock (XTT-B20) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XTblock (XTT-B20) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את XTblock תחזית המחיר עכשיו‏!

XTblock (XTT-B20) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XTblock (XTT-B20) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XTT-B20 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XTblock (XTT-B20)

כמה שווה XTblock (XTT-B20) היום?
החי XTT-B20המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XTT-B20 ל USD?
המחיר הנוכחי של XTT-B20 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XTblock?
שווי השוק של XTT-B20 הוא $ 19.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XTT-B20?
ההיצע במחזור של XTT-B20 הוא 165.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XTT-B20?
‏‏XTT-B20 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.584553 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XTT-B20?
XTT-B20 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XTT-B20?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XTT-B20 הוא -- USD.
האם XTT-B20 יעלה השנה?
XTT-B20 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XTT-B20 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.