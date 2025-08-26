XTblock (XTT-B20) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.584553
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05%
שינוי מחיר (1D) -1.07%
שינוי מחיר (7D) +1.93%

XTblock (XTT-B20) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTT-B20 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTT-B20השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.584553, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTT-B20 השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XTblock (XTT-B20) מידע שוק

שווי שוק $ 19.91K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.01K
אספקת מחזור 165.87M
אספקה כוללת 350,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XTblock הוא $ 19.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTT-B20 הוא 165.87M, עם היצע כולל של 350000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.01K.