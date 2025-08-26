עוד על XSP

XSwap Protocol סֵמֶל

XSwap Protocol מחיר (XSP)

1 XSP ל USD מחיר חי:

$0.0004373
$0.0004373
-4.50%1D
XSwap Protocol (XSP) טבלת מחירים חיה
XSwap Protocol (XSP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.01451122
$ 0.01451122

-0.90%

-3.98%

-19.00%

-19.00%

XSwap Protocol (XSP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XSP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01451122, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSP השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XSwap Protocol (XSP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XSwap Protocol הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSP הוא 2.40B, עם היצע כולל של 13000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.68M.

XSwap Protocol (XSP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XSwap Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSwap Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSwap Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XSwap Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.98%
30 ימים$ 0+30.03%
60 ימים$ 0+52.66%
90 ימים$ 0--

מה זהXSwap Protocol (XSP)

XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.

XSwap Protocol (XSP) משאב

האתר הרשמי

XSwap Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XSwap Protocol (XSP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XSwap Protocol (XSP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XSwap Protocol.

בדוק את XSwap Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

XSP למטבעות מקומיים

XSwap Protocol (XSP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XSwap Protocol (XSP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XSP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XSwap Protocol (XSP)

כמה שווה XSwap Protocol (XSP) היום?
החי XSPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XSP ל USD?
המחיר הנוכחי של XSP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XSwap Protocol?
שווי השוק של XSP הוא $ 1.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XSP?
ההיצע במחזור של XSP הוא 2.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XSP?
‏‏XSP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01451122 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XSP?
XSP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XSP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XSP הוא -- USD.
האם XSP יעלה השנה?
XSP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XSP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
XSwap Protocol (XSP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

