XSwap Protocol (XSP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XSP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01451122, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSP השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של XSwap Protocol הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSP הוא 2.40B, עם היצע כולל של 13000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.68M.
במהלך היום, השינוי במחיר של XSwap Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSwap Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSwap Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XSwap Protocolל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.98%
|30 ימים
|$ 0
|+30.03%
|60 ימים
|$ 0
|+52.66%
|90 ימים
|$ 0
|--
XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
