XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC.
Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter.
The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons:
Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution.
Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases.
XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM.
Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds.
Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XSwap Protocol (XSP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
XSwap Protocol (XSP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של XSwap Protocol (XSP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של XSP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות XSPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את XSPטוקניומיקה, חקרו אתXSPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
