XPi (XPI) מידע על מחיר (USD)

XPi (XPI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00315594, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

XPi (XPI) מידע שוק

שווי שוק $ 127.60K$ 127.60K $ 127.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.60K$ 127.60K $ 127.60K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,637,314.740527 999,637,314.740527 999,637,314.740527

שווי השוק הנוכחי של XPi הוא $ 127.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XPI הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999637314.740527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.60K.