Xpanse מחיר היום

מחיר Xpanse (HZN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00192685, עם שינוי של 1.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HZN ל USD הוא $ 0.00192685 לכל HZN.

Xpanse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 364,156, עם היצע במחזור של 189.01M HZN. ב‑24 השעות האחרונות, HZN סחר בין $ 0.00187409 (נמוך) ל $ 0.0019668 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00168822.

ביצועים לטווח קצר, HZN נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -5.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Xpanse (HZN) מידע שוק

שווי שוק $ 364.16K$ 364.16K $ 364.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 499.94K$ 499.94K $ 499.94K אספקת מחזור 189.01M 189.01M 189.01M אספקה כוללת 259,485,484.7915176 259,485,484.7915176 259,485,484.7915176

שווי השוק הנוכחי של Xpanse הוא $ 364.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HZN הוא 189.01M, עם היצע כולל של 259485484.7915176. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 499.94K.