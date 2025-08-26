xHaven (XVN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00815248 $ 0.00815248 $ 0.00815248 24 שעות נמוך $ 0.00889379 $ 0.00889379 $ 0.00889379 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00815248$ 0.00815248 $ 0.00815248 גבוה 24 שעות $ 0.00889379$ 0.00889379 $ 0.00889379 שיא כל הזמנים $ 0.01320028$ 0.01320028 $ 0.01320028 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00459209$ 0.00459209 $ 0.00459209 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -6.33% שינוי מחיר (7D) -10.52% שינוי מחיר (7D) -10.52%

xHaven (XVN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00821121. במהלך 24 השעות האחרונות, XVN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00815248 לבין שיא של $ 0.00889379, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XVNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01320028, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00459209.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XVN השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -6.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xHaven (XVN) מידע שוק

שווי שוק $ 425.81K$ 425.81K $ 425.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M אספקת מחזור 51.83M 51.83M 51.83M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של xHaven הוא $ 425.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XVN הוא 51.83M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.