XENOMORPH מחיר (XENO)
XENOMORPH (XENO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XENO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XENOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01050784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XENO השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -2.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של XENOMORPH הוא $ 15.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XENO הוא 997.20M, עם היצע כולל של 997195817.238803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של XENOMORPHל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXENOMORPH ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXENOMORPH ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XENOMORPHל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.19%
|30 ימים
|$ 0
|+1.32%
|60 ימים
|$ 0
|+25.99%
|90 ימים
|$ 0
|--
Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
